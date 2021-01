Stefan Radu scrie ISTORIE in tricoul lui Lazio! E la doar 9 meciuri distanta de o borna COLOSALA: "Voi tine minte toata viata!"

Stefan Radu (34 de ani) a fost transferat de Lazio in vara anului 2008.

Adus in 2008 de la Dinamo, in schimbul a 4.75 milioane de euro, Stefan Radu este la un pas de a bifa un record gigant in istoria clubului din capitala Italiei.

Fundasul stanga este la doar 9 meciuri distanta de a deveni liderul absolut in calasamentul jucatorilor cu cele mai multe meciuri jucate pentru Lazio.

In acest moment, lider este Giuseppe Favali (48 de ani), care are 401 partide jucate.

Stefan Radu va avea ocazia sa bifeze inca o partida, astazi, de la 16:00, cand Lazio primeste vizita lui Fiorentina in Serie A.

Fundasul roman a vorbit intr-un interviu acordat revistei clubului despre performantele incredibile pe care le-a stabilit la Lazio:

"Imi aduc aminte de debutul meu la Lazio, a fost chiar contra Fiorentinei, nu voi uita niciodata. Ajunsesem la Roma de doar 3 zile, ma antrenasem foarte putin cu echipa. Dar voi tine minte toata viata, am castigat pe Artemio Franchi.

Eu sunt mandru de fiecare data cand imbrac tricoul lui Lazio, ma bucur sa fac parte din istoria clubului, dar ma intereseaza mai mult rezultatele de pe tabela decat numarul meu de meciuri.

Suntem pe locul 8 in Serie A, trebuie sa luptam cu furie pentru a urca in clasament", a spus Stefan Radu.

8 goluri si 18 pase decisive a reusit Stefan Radu in cele 392 de meciuri jucate pentru Lazio Roma.