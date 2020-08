Gazzetta dello Sport: "Inter e o MINUNE!" Reactiile jurnalistilor dupa ce Inter a DEMOLAT-o pe Sahtior! Ce scrie presa din Italia si Ucraina

Presa internationala a reactionat imediat dupa finalul meciului dintre Inter si Sahtior Donetk.

Jurnalistii din Italia si Ucraina au comentat rezultatul care a dus la eliminarea lui Sahtior din Europa League.

Cei de la Gazzetta dello Sport s-au dovedit extrem de incantati de calificarea in finala a singurei echipe italiene ramase in Europa. "Inter e o minune: a coplesit-o pe Shakhtar cu 5-0 prin LuLa. Vineri finala, contra celor de la Sevilla, la Koln" a fost titlul articolului in care acestia au complimentat jocul echipei lui Conte.

Jurnalistii de la Corriere dello Sport au laudat victoria nebuna, cu 5-0, a lui Inter si au scris "Conte zboara in finala cu Sevilla" gratie dublelor reusite de Lautaro si Lukaku.

De cealalta parte, presa din Ucraina a fost dezamagita de rezultatul din semifinalele Europa League. "Esec in Dusseldorf. Inter a inscris 5 goluri in fata lui Sahtior" au notat jurnalistii ucraineni, care au dat vina pentru rezultat pe greselile facute de jucatorii lui Castro.