Sevilla - Inter, LIVE TEXT de la ora 22:00 | Lukaku si Lautaro, fata in fata cu Ocampos si Bounou pentru trofeul Europa League! Echipele probabile

13:42

Sezonul 2019/20 al Europa League a ajuns la final. In aceasta seara, de la ora 22:00, trofeul va fi adjudecat de Sevilla sau de Inter, cele doua finaliste ale competitiei, care nu s-au mai intalnit niciodata intr-un meci direct, in nicio competitie europeana.





Potrivit statisticii, Sevilla s-a impus in finala de fiecare data cand a ajuns pana in ultimul act al competitiei. Trebuie sa tinem cont, insa, de faptul ca Antonio Conte ii are in mare forma pe Lautaro Martinez si Romelu Lukaku.





Pentru Sevilla, acesta ar fi al 6-lea titlu Europa League, in timp ce italienii au doar 3 astfel de trofee, cucerite in perioada 1991-1998.



???????? @SevillaFC ???? @Inter ????????



???? Who will lift the trophy?#UEL #UELfinal pic.twitter.com/VeaFH8PomH — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 21, 2020





Echipele probabile





Sevilla: Bono - Navas, Kounde, Carlos, Reguilon - Jordan, Fernando, Banega - Suso, En-Nesyri, Ocampos