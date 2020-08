Intalnire decisiva intre Conte si conducerea lui Inter dupa finala Europa League: "Nu stiu daca voi mai fi antrenorul echipei!" Cine e favorit sa ii ia locul

Zilele lui Conte la Milano par numarate si inclusiv antrenorul a lasat de inteles asta. Saptamana viitoare va avea loc o zi decisiva intre conducerea clubului si Conte, iar acesta nu este sigur ca va mai continua la carma echipei:

"Ne vom intalni saptamana viitoare si ne vom decide asupra viitorului meu. Nu sunt sigur ca voi mai fi antrenorul lui Inter in sezonul urmator, dar vom decide asta impreuna. Inter isi va organiza viitorul cu sau fara mine", a declarat Conte la Sky Sport dupa meciul cu Sevilla.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano spune ca principalul favorit pentru banca lui Inter este Massimiliano Allegri.

Allegri a pregatit-o ultima oara pe Juventus, in perioada 2014-2019. De asemenea, acesta a pregatit-o si pe marea rivala a Interului, AC Milan, din 2010 pana in 2014.

