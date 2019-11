"Spune-i ca plecam acasa!" Ancelotti si jucatorii lui Napoli au parasit cantonamentul si ii declara RAZBOI patronului

Din articol Carlo Ancelotti are oferta de la Boca Juniors

Tensiune mare intre patron si jucatori

Napoli trece printr-o perioada grea! N-a mai batut de 3 etape in campionat, iar aseara a remizat 1-1 cu Salzburg, in grupele Champions League.

Potrivit celor de la Gazzetta dello Sport, tensiunea a atins cote maxime in timpul meciului din UCL, dupa ce patronul De Laurentiis a intrat in vestiar la pauza si i-a amenintat pe jucatori ca vor ramane in cantonament pana la meciul din weekend cu Genoa.

Dupa remiza cu Salzburg, Carlo Ancelotti nu s-a prezentat la conferinta de presa, iar autocarul care trebuia sa duca echipa la baza de antrenament a clubului a plecat gol, jucatorii refuzand sa urce in el.

"Spune-i ca plecam acasa!", acesta a fost mesajul pe care capitanul Insigne i l-a transmis lui Edoardo de Laurentiis, vicepresedintele clubului si fiul patronului. Dupa antrenamentul usor efectuat azi, jucatorii au ignorat decizia patronului si au parasit cantonamentul.

De Laurentiis a avut o discutie aprinsa cu Carlo Ancelotti si spune ca vor fi amenzi mari pentru fotbalisti.

Potrivit unelor informatii ale Sky, unii jucatori au vorbit deja cu avocatii la aflarea vestilor.

Napoli se afla pe 7 in Serie A, la 11 puncte in spatele liderului Juventus.

Carlo Ancelotti are oferta de la Boca Juniors

Antrenorul celor de la Napoli nu duce lipsa de oferte. Presa straina scrie ca italianul este asteptat in Argentina, la Boca, incepand din 2020.