Ianis de zece! Reactia antrenorului lui Genk dupa meciul facut de Hagi Jr cu Napoli, in grupele UEFA Champions League

Ianis Hagi poate deveni un decar de mare valoare, crede Felice Mazzu, antrenorul lui Genk.

Genk, campioana Belgiei, cu Ianis Hagi titular, a remizat impotriva lui Napoli, scor 0-0 in grupele UEFA Champions League. Napoli o batuse pe Liverpool in prima etapa a grupelor.

Ianis Hagi a fost inlocuit in ultimul minut de joc, fiind aplaudat de suporterii belgieni. El a ratat o mare ocazie de gol in minutul 84.

Felice Mazzu: "Ianis va deveni in curand un numar 10 excelent"

Felice Mazzu, antrenorul lui Genk, a vorbit la finalul partidei cu Napoli. El l-a laudat pe Ianis Hagi.

"Am vrut sa castigam acest meci, dar a fost un rezultat bun impotriva unei echipe puternice precum Napoli. Ianis devine din ce in ce mai bun de la o saptamana la alta. Ne-a adus multa creativitate si cred ca, in curand, va deveni un numar 10 excelent pentru noi. Jucatorii mei au aratat o mentalitate puternica si asta ne va ajuta in viitor", a spus Mazzu.