Soc la Milan! Zlatan e gata sa PLECE de la echipa! Surpriza uriasa: ce va face in noul sezon

Suedezul este pregatit sa plece de la AC Milan, la doar cateva luni de la revenire si se reorienteaza profesional.

Conform Sportmediaset, Zlatan Ibrahimovic nu mai este incantat de viata pe San Siro. Nervos de demiterea lui Zvonimir Boban, cel care a instrumentat revinrea sa la club dupa 8 ani, Ibra ar fi ales sa nu mai ramana pana la finalul sezonului 2021.

Astfel, el si-ar dori sa se reorienteze si sa devina antrenor de fotbal, incheindu-si cariera de fotbalist.

Ibrahimovic a inscris 56 de goluri in 85 de meciuri pentru Milan si a castigat titlul in 2011. In acest sezon, a inscris 3 goluri in 7 meciuri pentru italieni.