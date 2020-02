Atac direct la Zlatan? Ce a putut sa posteze Romelu Lukaku pe Instagram dupa victoria impotriva lui AC Milan

Inter a reusit sa se impuna in Derby della Madonnina cu scorul de 4-2.

Milan a inceput mai bine meciul. Zlatan a fost protagonistul primei reprize. Suedezul a oferit o pasa de gol din care Rebic a deschis scorul, pentru ca mai apoi sa inscrie cu o lovitura de cap imparabila. Milan a intrat la vestiare un un avantaj de doua goluri si parea ca are meciul in mana. Inter a reusit sa restabileasca egalitatea rapid, in doar 3 minute, dupa pauza, gratie reusitelor lui Brozovic si Vecino.

In minutul 70, olandezul De Vrij a pus-o in avantaj pe Inter, iar Romelu Lukaku a stabilit rezultatul final in minutele de prelungire. S-a terminat 4-2, iar nerazzurii s-au impus in fata marilor rivali din oras intr-un super derby pe San Siro.

Belgianul Romelu Lukaku a sarbatorit victoria de pe Giusepe Meazza intr-un mod special. Acesta a postat pe Instragram o fotografie prin care anunta ca Inter are un nou rege, ‚atingandu-l’ pe Zlatan, fostul sau coleg de la Manchester United.

Ibrahimovic a fost foarte dezamagit dupa acest rezultat. ”Dupa ce Inter a egalat, totul s-a prapusit”, a decalarat Zlatan la finalul meciului.



Dupa aceasta victorie, Inter a reusit sa profite de pasul gresit al lui Juventus cu Verona si a revenit pe prima pozitie in clasament, la egalitate de puncte cu ”Batrana Doamna”, insa cu un golaveraj mai bun.

De cealalta parte, AC Milan ocupa locul 10 in Seria A, fiind la 7 puncte de locurile care duc in cupele europene.