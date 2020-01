Zlatan a revenit in tricoul Milanului la 0-0 cu Sampdoria, etapa trecuta. A intrat in repriza secunda si a prins in teren mai mult de jumatate de ora.

Azi, la prima aparitie ca titular dupa revenirea pe San Siro, Ibra a marcat pentru Milan! In minutul 64, suedezul a reluat superb, la coltul lung, dupa o pasa perfecta venita de la Theo Hernandez!



#Ibrahimovic SCORES his first goal since his return to #ACMilan #CAGMIL pic.twitter.com/cC4y5zecEA