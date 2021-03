Situatie stranie in Serie A! Lazio si-a convocat fotbalistii, insa nu va putea disputa partida cu Torino! Care este motivul

Conform site-ului football-italia.net, Simone Inzaghi a anuntat jucatorii convocati pentru partida cu Torino, iar acestia vor intra si pe gazon. Insa, din pacate pentru spectacolul fotbalistic, adversarii nu vor putea fi prezenti, dupa ce autoritatile din Torino nu au lasat echipa sa decoleze spre Roma, din cauza masurilor de preventie contra coronavirusului.

Dar, de vreme ce liga italiana nu a cerut amanarea partidei, Lazio este obligata sa se prezinte, iar ca urmare a acestui fapt, Torino va pierde partida cu 3-0 la masa verde.

O situatia asemanatoare a fost si in cazul partidei dintre Juventus si Napoli din startul sezonului, cand echipa condusa de Rino Gatusso nu a putut decola spre Torino, autoritatile nefiind de acord cu acest lucru. Dupa ce initial liga italiana a acordat victoria cu 3-0 lui Juventus, decizia a fost intoarsa la TAS, iar partida se va disputa in saptamanile urmatoare.

#Lazio coach Simone Inzaghi has picked a squad ahead of the scheduled match against #Torino, but the game will not take place. https://t.co/7NXIIZgKcn#SerieA #LazioTorino #SerieATIM pic.twitter.com/Mv1XDx1Szs