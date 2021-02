Radu Dragusin este anuntat titular pentru prima data in Serie A! Ce au scris jurnalistii de la Gazzetta Dello Sport

Radu Dragusin este aproape sa faca un nou pas important in cariera de fotbalist profesionist.

Fundasul roman in varsta de 19 ani este pe cale se semneze un nou contract cu Juventus, iar acum ar putea sa fie titular in urmatorul meci din Serie A.

Juventus va juca sambata impotriva Veronei, iar Pirlo nu se va putea baza pe Giorgio Chiellini si Leonardo Bonucci, care sunt accidentati, dar nici pe brazilianul Danilo, jucator suspendat. De Ligt si Demiral sunt suta la suta titulari in linia de 3 din defensiva, iar misterul antrenorului italian este postul de fundas central drepta, scriu cei de la Gazzetta Dello Sport.

Ziaristii din Italia anuntat ca Pirlo ar avea mai multe obtiuni. Prima ar fi sa reprofileze un jucator cu experienta cum ar fi Alex Sandro, Federico Bernardeschi sau Weston McKennie sau sa il titularizeze pe Radu Dragusin, care a mai jucat pe acest post la echipa de seniori a lui Juve.

"Solutia naturala este Radu Dragusin, fundasul central nascut in 2002, adus de la echipa U23, care a debutat deja in Cupa Italiei, in Champions League, contra lui Dinamo Kiev, si in Serie A, unde a jucat cateva minute impotriva celor de la Genoa.

Pentru el este o perioada in care se pregateste de prelungirea contractului sau cu cinci ani, iar mai multe echipe si-au manifestat interesul fata de acesta", a scris Gazzetta Dello Sport.

Radu Dragusin ar avea un avantaj dupa meciul bun facut in sferturile Cupei Italiei, de la finalul lunii ianuarie. In acea partida, Pirlo l-a folosit titular in victoria cu Spal, scor 4-0. Atunci a fost coleg in defensiva chiar cu Demiral si De Ligt, jucatori alaturi de care ar putea juca sambata.

Partida contra Veronei ar putea insemna primul meci ca titular pentru Radu Dragusin in Serie A. El a mai fost folosit in victoria cu Genoa, scor 3-1, insa atunci Pirlo l-a introdus in ultimele minute ale partidei.