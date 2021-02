Pirlo i-a cerut lui Ronaldo sa tipe la colegi! "I-am zis sa strige la baieti, sa-i motiveze"! Juventus, aproape sa piarda titlul dupa un un nou semi-esec

Juventus a remizat pe terenul lui Hellas Verona, 1-1, intr-un meci care a contat pentru etapa cu numarul 24 din Serie A.

Echipa antrenata de Andrea Pirlo nu se regaseste, chiar daca il au pe Cristiano Ronaldo in componenta, starul portughez fiind o garantie a succesului in mare parte din cariera. Lipsa de experienta a lotului si a antrenorului, cumulata cu accidentarile si absentele din cauza coronavirusului au facut ca Juventus sa se afle la 7 puncte de Inter.

Dupa remiza de la Verona, 1-1, in care Ronaldo a marcat din nou, Andrea Pirlo a avut niste declaratii ciudate, in care nu si-a asumat vina, ci a cautat motive destul de vagi pentru semi-esecul echipei. "E dezamagitor, mai ales ca stiam ca va fi un meci greu, de lupta. Am reusit sa conducem, aceasta fiind partea cea mai dificila, dar nu am reusit sa ne mentinem in fata.

E vorba de mici detalii pe care, din nefericire, jucatorii tineri nu le inteleg. Cand conduci trebuie sa faci tot ce e posibil sa ramai in fata si sa castigi. Ne-au lipsit multi jucatori cu experienta, iar cei tineri nu si-au dat seama de modul in care se va derula jocul. Le-am cerut lui Cristiano Ronaldo si Alex Sandro sa vorbeasca, sa strige, pentru a-si face vocea auzita", a declarat Pirlo, dupa meci, pentru DAZN.