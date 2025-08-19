Sergio Ramos (39 de ani) trece prin momente tensionate la Monterrey. Deși echipa sa e lider în Apertura 2025, defensiva ridică mari semne de întrebare: în 5 meciuri, „Rayados“ a încasat 7 goluri, iar principalul vizat este chiar fostul star al lui Real Madrid.

După victoria chinuită cu Mazatlan, scor 3-2, mai mulți analiști l-au acuzat pe Ramos că se concentrează prea mult pe faza ofensivă.

Ramos, pus la zid în Mexic

Ricardo Peláez, fost internațional mexican, a spus la ESPN: „Monterrey marchează, dar primește mereu două-trei goluri. Lipsesc echilibrul și organizarea. Ramos pare că a venit să dea goluri, nu să apere“.

Și presa spaniolă l-a atacat dur. Jurnalistul Nacho Miguélez (TNT Sports) a fost tranșant: „Mă întreb de ce un fotbalist bătrân, pentru că Ramos este un fotbalist bătrân, a venit la o echipă mare din Mexic. Dacă Monterrey aduce jucători bătrâni, cu cine vrea să concureze?“.

Nu e prima dată când spaniolul se află în centrul scandalului. Luna trecută, la meciul cu Atlético San Luis, a fost huiduit de fani după ce a refuzat autografe și poze cu copiii. Contractul lui Ramos cu Monterrey expiră la finalul anului 2025.

