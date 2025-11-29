Contractul legendarului fundaș central al lui Real Madrid va expira la finalul acestui an, iar Ramos a luat deja o decizie în legătură cu viitorul său.

Sergio Ramos pleacă de la Monterrey și a luat o decizie în legătură cu viitorul său

Sergio Ramos joacă în această seară cu Monterrey împotriva celor de la Club America pentru calificarea în semifinala play-off-ului din campionatul Mexicului. Fundașul spaniol poate deveni campion la finalul sezonului, un deznodământ perfect pentru o carieră grandioasă.

Totuși, fotbalistul care în luna martie va împlini 40 de ani nu are de gând să își agațe ghetele în cui, însă cel mai probabil nu va mai continua la Rayados de Monterrey, susține Marca.

Spaniolii au anunțat că Ramos își dorește să revină în Spania, pentru a fi aproape de familia sa, însă jurnaliștii nu exclud nici posibilitatea ca legendarul fundaș să dea curs unei oferte din Arabia Saudită sau MLS.

Ramos, pus la zid în Mexic

În vară, Sergio Ramos a fost pus la zid de către specialiștii mexicani,

Ricardo Peláez, fost internațional mexican, a spus la ESPN: „Monterrey marchează, dar primește mereu două-trei goluri. Lipsesc echilibrul și organizarea. Ramos pare că a venit să dea goluri, nu să apere“.

Și presa spaniolă l-a atacat dur. Jurnalistul Nacho Miguélez (TNT Sports) a fost tranșant: „Mă întreb de ce un fotbalist bătrân, pentru că Ramos este un fotbalist bătrân, a venit la o echipă mare din Mexic. Dacă Monterrey aduce jucători bătrâni, cu cine vrea să concureze?“.

