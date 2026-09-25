Fostul patron din Superliga, sfat pentru Nicolae Stanciu: ”I-am recomandat să meargă acolo!”

În ultimele zile, s-a discutat despre posibilitatea ca Stanciu să semneze cu Universitatea Cluj sau cu FCSB.

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Adrian Porumboiu, fostul patron al lui FC Vaslui, echipa la care Nicolae Stanciu a evoluat la începutul carierei, i-a dat un sfat căpitanului echipei naționale. Cei doi au rămas în relații bune, iar fostul arbitru FIFA și-a permis să îi dea un sfat lui Nicolae Stanciu în legătură cu viitorul său.

Adrian Porumboiu l-a sfătuit pe Stanciu să își continue cariera la un club la care va încasa mai mulți bani, însă, întrebat ce ar trebui să aleagă fotbalistul între FCSB și U Cluj, i-a transmis căpitanului naționalei să meargă la ”Șepcile Roșii”.

”Sfatul meu pentru el este să meargă unde câștigă mulți bani. Are o vârstă, vedem. E treaba lui și face ceea ce vrea, eu îi dau doar un sfat. La Cluj ar fi mai aproape de casă, de Alba Iulia. Eu i-am recomandat, înainte să știu că îl vrea și FCSB, să meargă la Universitatea Cluj.

Ca o recomandare prietenească din partea unuia care l-a crescut la Vaslui. China este departe. Primează banii, contează, dar nu sunt totul. Asigurat financiar nu ești niciodată (n.r. râde). Vedem ce decizie va lua”, a spus Adrian Porumboiu la Digi Sport.