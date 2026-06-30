Cristi Chivu l-a găsit la Inter Milano în lot pe Henrikh Mkhitaryan, armeanul în vârstă de 37 de ani care este cotat de site-urile de specialitate la 3 milioane de euro.

Mijlocașul a bifat la echipa ”nerazzurrilor” sezonul trecut 30 de meciuri în Serie A (patru goluri, două assist-uri), patru în Coppa Italia (un assist), patru în Champions League și unul în Sopercoppa Italiana.

Italienii anunță: ”Ultimul dans pentru jucătorul lui Chivu”

Presa din Italia scrie că Mkhitaryan, care a semnat prelungirea pe un an cu Inter, se va afla în următoarea stagiune la ultimul sezon cu echipa de pe ”Giuseppe Meazza”.

”Ultimul dans pentru Henrikh Mkhitaryan”, a scris publicația Tuttosport, citat de fcinter1908.it.

Armeanul va porni în noul sezon cu o remunerație mult mai mică. Va obține 2,5 milioane de euro în ultimul an la Inter, față de 4,5 milioane de euro pe care le-a obținut până acum pe sezon.

”Experimentatul sportiv, care va împlini 38 de ani pe 21 ianuarie, rămâne un evergreen mai mult decât valoros în lotul campionilor Italiei, atât pentru aportul său din teren, cât și pentru importanța sa în vestiar, fără a uita rolul său de găină mamă și exemplu de profesionalism din care să se inspire, care își poate influența direct sau indirect coechipierii”, a mai scris sursa de mai sus.

Noul sezon din Serie A începe spre sfârșitul lunii august. Până atunci, Inter va bifa patru meciuri de pregătire: