Reacția lui Mihai Bobonete după ce Universitatea Craiova a câștigat titlul: „O seară de neuitat!”

Formația din Bănie s-a impus cu un categoric 5-0 în partida decisivă a SuperLigii, golurile fiind marcate de David Matei (3'), Al Hamlawi (9', 48'), Anzor (59') și Băsceanu (73'). Acest succes a fost obținut la doar câteva zile după ce oltenii au ridicat și trofeul Cupei României, învingând aceeași formație ardeleană.

Cunoscut ca un susținător fidel al grupării alb-albastre, Mihai Bobonete (45 de ani) a reacționat imediat după reușita echipei. Acesta a lăudat atmosfera impresionantă din tribunele stadionului „Ion Oblemenco”.

„O seară de neuitat! Ce seară minunată…Ce seară minunată fu în Bănie, ce nebunie de meci, ce oameni, ce plin fu Oblemenco și ce energie simții după atâția ani. Bravo leilor! Cred că pentru fiecare oltean de pretutindeni, astă seară fu o seară de neuitat! După Metallica, Cupa României, Campionat, dacă prind și două zile legate de pescuit, pot să spun cu mâna pe inimă că sunt mulțumit de viața asta! ;) Vă pup pe toți și vă doresc numai bine!”, a scris actorul pe contul său de Instagram.