Reacția lui Mihai Bobonete după ce Universitatea Craiova a câștigat titlul: „O seară de neuitat!”

Actorul Mihai Bobonete a publicat un mesaj plin de entuziasm în mediul online, la scurt timp după ce Universitatea Craiova a cucerit campionatul în fața celor de la U Cluj.

Formația din Bănie s-a impus cu un categoric 5-0 în partida decisivă a SuperLigii, golurile fiind marcate de David Matei (3'), Al Hamlawi (9', 48'), Anzor (59') și Băsceanu (73'). Acest succes a fost obținut la doar câteva zile după ce oltenii au ridicat și trofeul Cupei României, învingând aceeași formație ardeleană.

Cunoscut ca un susținător fidel al grupării alb-albastre, Mihai Bobonete (45 de ani) a reacționat imediat după reușita echipei. Acesta a lăudat atmosfera impresionantă din tribunele stadionului „Ion Oblemenco”.

„O seară de neuitat! Ce seară minunată…Ce seară minunată fu în Bănie, ce nebunie de meci, ce oameni, ce plin fu Oblemenco și ce energie simții după atâția ani. Bravo leilor! Cred că pentru fiecare oltean de pretutindeni, astă seară fu o seară de neuitat! După Metallica, Cupa României, Campionat, dacă prind și două zile legate de pescuit, pot să spun cu mâna pe inimă că sunt mulțumit de viața asta! ;) Vă pup pe toți și vă doresc numai bine!”, a scris actorul pe contul său de Instagram.

Oltenii atacă preliminariile Ligii Campionilor

Potrivit datelor oficiale ale clubului, acesta reprezintă al cincilea titlu din palmaresul Universității Craiova, după cele obținute în sezoanele 1973-1974, 1979-1980, 1980-1981 și 1990-1991. De asemenea, echipa a bifat al treilea event din istorie, precedentele fiind realizate în anii 1981 și 1991.

Din postura de campioană, echipa finanțată de Mihai Rotaru va evolua în primul tur preliminar al UEFA Champions League. Având un coeficient de 10.500, formația olteană va beneficia de statutul de cap de serie la tragerea la sorți pentru această primă fază a competiției europene.

