„Portar de calitate” pentru Cristi Chivu! Transferul dorit de Inter

Potrivit Tuttosport, Yann Sommer nu își va prelungi contractul și va pleca de pe San Siro la finalul sezonului.

În acest context, conducerea lui Inter analizează mai multe variante pentru a aduce un portar tânăr, cu perspectivă.

Robin Risser, noua variantă pentru Inter

Pe lista nerazzurrilor a apărut Robin Risser, portarul de 21 de ani al celor de la RC Lens.

Tânărul goalkeeper a devenit titular în Ligue 1, unde a adunat 27 de apariții în acest sezon și a reușit 10 meciuri fără gol primit.