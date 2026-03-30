„Portar de calitate” pentru Cristi Chivu! Transferul dorit de Inter

Potrivit Tuttosport, Yann Sommer nu își va prelungi contractul și va pleca de pe San Siro la finalul sezonului.
În acest context, conducerea lui Inter analizează mai multe variante pentru a aduce un portar tânăr, cu perspectivă.
Robin Risser, noua variantă pentru Inter
Pe lista nerazzurrilor a apărut Robin Risser, portarul de 21 de ani al celor de la RC Lens.
Tânărul goalkeeper a devenit titular în Ligue 1, unde a adunat 27 de apariții în acest sezon și a reușit 10 meciuri fără gol primit.
Publicația FCInter1908 notează că Inter caută „un portar de calitate”, capabil să devină o piesă importantă în proiectul pregătit de Cristian Chivu pentru sezonul viitor.
Totuși, principala țintă a clubului rămâne Guglielmo Vicario, portarul celor de la Tottenham Hotspur. Transferul său ar costa însă cel puțin 30 de milioane de euro, motiv pentru care Inter analizează și alte opțiuni.
Printre variantele luate în calcul se află și Marco Carnesecchi, de la Atalanta BC. În schimb, pista Alisson Becker a căzut definitiv, după ce brazilianul și-a prelungit recent contractul cu Liverpool până în 2027.