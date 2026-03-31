Mulți jucători de la Inter se află pe radar, după parcursul impresionant din Serie A, sub comanda lui Cristi Chivu. Este și cazul fundașului stânga Carlos Augusto (27 de ani).

3 echipe se bat pentru transferul lui Carlos Augusto

Jurnaliștii din Italia și Spania scriu că fundașul brazilian Carlos Augusto este monitorizat atent în acest moment. Corriere dello Sport anunță că Juventus și AS Roma vor încerca să ajungă la un acord cu Inter în această vară pentru aducerea lui Augusto.

În același timp, Tuttosport anunță că Atletico Madrid a intrat pe fir și ar putea înainta o oferă pentru Carlos Augusto.

Presa din Italia scrie că Inter ar fi dispusă să renunțe la jucătorul brazilian pentru cel puțin 30 de milioane de euro.

Om de bază pentru Chivu

Carlos Augusto este un om de bază pentru Cristi Chivu la Inter. În acest sezon, brazilianul a evoluat în 37 de meciuri oficiale în toate competițiile. El a reușit să și înscrie două goluri, plus să livreze două pase decisive.

Brazilianul a fost transferat de Inter în 2024, de la Monza, pentru 13,2 milioane de euro. Augusto mai are contract cu Inter până în 2028 și deocamdată nu se discută despre o eventuală prelungire a contractului.

Potrivit Transfermarkt, Carlos Augusto are o cotă de piață de 26 de milioane de euro.