Deși sezonul este încă în desfășurare, iar Inter trebuie să se concentreze asupra celor două obiective rămase - titlul și Cupa Italiei - conducerea clubului își dorește să aibă încă de acum o întâlnire cu Cristi Chivu pentru a stabili planurile din sezonul următor.

Întâlnire importantă între Cristi Chivu și conducerea lui Inter

Corriere dello Sport, citat de TMW, scrie că "obiectivul este clar" la întâlnirea dintre Chivu și Inter: "Sezonul să fie încheiat la nivel înalt, poate chiar cu câștigarea eventului, iar ulterior intrarea în forță în fereastra de mercato".

Italienii susțin că antrenorul român ar putea avea parte de "mai multă influență în deciziile" privind transferurile, după o ultimă fereastră de mercato care a lăsat de dorit.

Inter ar fi stabilit deja lista de transferuri pentru vară. Pe ea se regăsesc francezul Manu Kone (24 de ani, mijlocaș central la AS Roma), francezul Moussa Diaby (26 de ani, extremă dreaptă la Al Ittihad) și sârbul Aleksandar Stankovic (20 de ani, mijlocaș defensiv la Club Brugge).

În paralel cu ședința programată, Cristi Chivu pregătește următorul meci al lui Inter din campionat, contra lui AS Roma, duminică, de la ora 21:45.

Inter este obligată să câștige pentru a păstra avansul de 6 puncte față de a doua clasată AC Milan. "Nerazzurrii" sunt fără victorie în ultimele 4 meciuri din toate competițiile.