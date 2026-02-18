Confederaţia Braziliană de Fotbal (CBF) şi-a exprimat susţinerea faţă de atacantul echipei Real Madrid, Vinicius, care a raportat că a fost victima unei insulte rasiste din partea argentinianului Gianluca Prestianni (Benfica).

Organizaţia a descris rasismul drept ''o crimă inacceptabilă'' care nu ar trebui să existe în fotbal sau oriunde altundeva. Într-un comunicat, CBF a evidenţiat atitudinea jucătorului de a activa protocolul antirasism în timpul meciului, considerându-l un exemplu de "curaj şi demnitate".

"Vini, nu eşti singur. Suntem mândri de tine şi vom rămâne neclintiţi în lupta împotriva tuturor formelor de discriminare", se arată în comunicat, potrivit Agerpres.

Incidentul a avut loc la câteva minute după ce Vinicius a deschis scorul cu o execuţie de excepţie, brazilianul raportându-i arbitrului de centru că Prestianni i-a adresat o insultă rasistă cu gura acoperită de tricou. Meciul a fost oprit timp de şapte minute pentru a implementa protocolul antirasism, înainte ca jocul să fie reluat.

După meci, Vinicius a scris pe reţelele de socializare că "rasiştii sunt nişte laşi" şi a deplâns faptul că astfel de incidente continuă să se întâmple în cariera şi viaţa sa personală.