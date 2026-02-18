În urmă cu un an și o lună, FCSB încasa gol în primul minut al meciului din grupa de Europa League cu azerii de la FK Qarabag, dar semna o revenire și o victorie impresionante, prin David Miculescu și o „dublă” conturată de Adrian Șut.
Avea să fie succesul care a întărit psihologic echipa bucureșteană și victoria care a prevestit prestații convingătoare ale echipei roș-albastre, în duelurile cu mai impunătoarele Manchester United și Lyon, măcar pentru fragmente mari din jocuri.
„Nu cumva să ne facem de râs,” de parcă imaginea ar fi totul: Qarabag a pierdut cu 6-0 pe Anfield, dar joacă în primăvara europeană
Dar Qarabag și-a continuat drumul și a demonstrat că nu trebuie să intimideze pe toată lumea ca să își facă loc pe Strada Performanței. A pierdut cu 6-0 în fața campioanei Angliei, Liverpool, dar jucatorii nu par să sufere, la ora actuală, ci se pregătesc pentru meci eliminatoriu de Champions League, cu Newcastle.
Qarabag ar fi vrut să își ia revanșa contra campioanei Superligii din România, dar „s-a trezit”, fără să se sperie, cu Shkendija, ca adversară, în turul trei al preliminariilor Ligii Campionilor.
De partea apropiată, campioana Superligii a pierdut tur-retur cu Shkendija, adversară depășită cu 6-1 de Qarabag
Qarabag nu a pierdut tur-retur, ci a învins tur-retur Shkendija, 1-0, în deplasare, 5-1, pe teren propriu, după care s-a dus la Budapesta și a administrat un 3-1 prea mult temutului Ferencvaros, ambasador al fotbalului maghiar.
Azerii au pierdut acasă, 2-3, manșa retur a barajului decisiv pentru grupa de Champions League, dar acesta va rămâne doar un detaliu amar pentru unguri și un mare motiv de sărbătoare pentru azeri.
Qarabag a învins Benfica pe Da Luz și a obținut remiză împotriva campioanei mondiale a cluburilor, Chelsea
În grupa de Champions League, Qarabag și-a făcut loc în primăvara europeană, învingând Benfica pe Da Luz, 3-2, trecând cu 2-0 de Copenhaga, depășind Frankfurt, 3-2 și obținând o remiză cu Chelsea, pe teren propriu, 2-2.
Concluziile, în mâinile numerelor: Qarabag a ajuns la 71 de meciuri jucate în Liga Campionilor și la 109 partide în Europa League.
Va juca partidele cu numărul 72 și 73 împotriva „coțofenelor” de la Newcastle United, dar nu cu gândul de a nu se face de râs, ci cu siguranța de a fi câștigat premii totale de peste 30 de milioane de euro, pentru acest parcurs european aflat încă în derulare.
Pofta lor, mai mare ca a noastră: Qarabag face minimum 30 de milioane de euro în Champions League
18 milioane au fost acordate de UEFA către Qarabag doar pentru accederea în grupa Ligii Campionilor, iar, peste 6, pentru cele trei succese din grupă, cu Benfica, Copenhaga și Frankfurt.
Mai trece un an, iar noi, cu al nostru fotbal românesc, rămânem cu scuzele, cu alibiurile, cu absurdul imposibil de ignorat al unor personaje, printre care arbitri, dar, invocând mult prea frecvent superioritatea adversarilor - uneori pretinsă -, ajungem să îi facem mari și pe azeri.
Qarabag înfruntă Newcastle în meci eliminatoriu de Ligă a Campionilor, iar noi mai așezăm o bilă pe socotitoare: vor fi minim 13 ani de când nu am mai văzut o echipă românească în competiția propriu-zisă a Ligii Campionilor; o ediție 2013/14 în care FCSB a adunat trei puncte, din trei egaluri, într-o grupă cu Chelsea, Schalke 04 și Basel. Dar asta contează mult mai puțin, acum, când găsim cu dificultate nu doar motive de optimism, ci până și rezumatele ultimelor meciuri jucate de o echipă românească în Liga Campionilor. Contează că eram acolo.