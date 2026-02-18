În urmă cu un an și o lună, FCSB încasa gol în primul minut al meciului din grupa de Europa League cu azerii de la FK Qarabag, dar semna o revenire și o victorie impresionante, prin David Miculescu și o „dublă” conturată de Adrian Șut.

Avea să fie succesul care a întărit psihologic echipa bucureșteană și victoria care a prevestit prestații convingătoare ale echipei roș-albastre, în duelurile cu mai impunătoarele Manchester United și Lyon, măcar pentru fragmente mari din jocuri.

„Nu cumva să ne facem de râs,” de parcă imaginea ar fi totul: Qarabag a pierdut cu 6-0 pe Anfield, dar joacă în primăvara europeană

Dar Qarabag și-a continuat drumul și a demonstrat că nu trebuie să intimideze pe toată lumea ca să își facă loc pe Strada Performanței. A pierdut cu 6-0 în fața campioanei Angliei, Liverpool, dar jucatorii nu par să sufere, la ora actuală, ci se pregătesc pentru meci eliminatoriu de Champions League, cu Newcastle.

Qarabag ar fi vrut să își ia revanșa contra campioanei Superligii din România, dar „s-a trezit”, fără să se sperie, cu Shkendija, ca adversară, în turul trei al preliminariilor Ligii Campionilor.

De partea apropiată, campioana Superligii a pierdut tur-retur cu Shkendija, adversară depășită cu 6-1 de Qarabag

Qarabag nu a pierdut tur-retur, ci a învins tur-retur Shkendija, 1-0, în deplasare, 5-1, pe teren propriu, după care s-a dus la Budapesta și a administrat un 3-1 prea mult temutului Ferencvaros, ambasador al fotbalului maghiar.

Azerii au pierdut acasă, 2-3, manșa retur a barajului decisiv pentru grupa de Champions League, dar acesta va rămâne doar un detaliu amar pentru unguri și un mare motiv de sărbătoare pentru azeri.