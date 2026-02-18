Campioană a Openului Transilvaniei, Sorana Cîrstea (35 de ani, 32 WTA) joacă cel mai bun tenis al carierei, în ultimul sezon ca jucătoare profesionistă de tenis.

Forma incredibilă, demonstrată în fiecare meci la Cluj-Napoca a adus aminte de tenisul practicat în ediția 2009 a turneului de la Roland Garros, respectiv în ediția 2023 a Openului American, când atingea fazele sferturilor de finală ale celor două turnee de mare șlem.

Sorana Cîrstea, posibilă miză uriașă în meciul din optimi, la Dubai: revenirea în top 30 WTA

Continuată și în Dubai, forma de moment o arată pe Sorana Cîrstea favorită în meciul pe care îl va avea de jucat contra Alexandrei Eala (47 WTA), din Filipine, miercuri, 18 februarie, după ora 18:30.

Un succes al Soranei Cîrstea contra Alexandrei Eala ar putea însemna întoarcerea în top 30 WTA, însă fanii tenisului din România nu se gândesc la acest scenariu, deoarece ar implica și o înfrângere a compatrioatei Jaqueline Cristian, în duelul cu Mirra Andreeva, programat după ora 10:30.

Dincolo de posibila urcare în clasament, Sorana Cîrstea și-ar asigura, prin calificarea în sferturi, și un premiu generos, în valoare de €83,036.