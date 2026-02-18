GALERIE FOTO Ce i s-a părut Soranei Cîrstea „plictisitor”, înainte să ajungă în optimi la Dubai. Calificarea în sferturi o poate readuce în top 30 mondial

Marcu Czentye
Sorana Cîrstea a acces în faza optimilor de finală ale competiției WTA 1000 de la Dubai.

Campioană a Openului Transilvaniei, Sorana Cîrstea (35 de ani, 32 WTA) joacă cel mai bun tenis al carierei, în ultimul sezon ca jucătoare profesionistă de tenis.

Forma incredibilă, demonstrată în fiecare meci la Cluj-Napoca a adus aminte de tenisul practicat în ediția 2009 a turneului de la Roland Garros, respectiv în ediția 2023 a Openului American, când atingea fazele sferturilor de finală ale celor două turnee de mare șlem.

Sorana Cîrstea, posibilă miză uriașă în meciul din optimi, la Dubai: revenirea în top 30 WTA

Continuată și în Dubai, forma de moment o arată pe Sorana Cîrstea favorită în meciul pe care îl va avea de jucat contra Alexandrei Eala (47 WTA), din Filipine, miercuri, 18 februarie, după ora 18:30.

Un succes al Soranei Cîrstea contra Alexandrei Eala ar putea însemna întoarcerea în top 30 WTA, însă fanii tenisului din România nu se gândesc la acest scenariu, deoarece ar implica și o înfrângere a compatrioatei Jaqueline Cristian, în duelul cu Mirra Andreeva, programat după ora 10:30.

Dincolo de posibila urcare în clasament, Sorana Cîrstea și-ar asigura, prin calificarea în sferturi, și un premiu generos, în valoare de €83,036.

Sorana „perfectă”. A ajuns la 7 victorii consecutive fără set pierdut

Sorana Cîrstea are toate motivele să fie mulțumită de tenisul pe care îl practică. Agresivă, harnică și perseverentă, Cîrstea a depășit numărul 14 mondial, Linda Noskova, scor 6-1, 6-4, după ce, în runda inaugurală a turneului din E.A.U. avusese o misiune mai dificilă cu Aliaksandra Sasnovich, care a împins-o în tiebreak, în setul secund, într-un meci de aproape două ore, încheiat 6-3, 7-6 (6).

După al șaptelea succes conturat la rând fără manșă pierdută, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce anume a devenit „plictisitor”, dar nu neapărat pentru ea, ci pentru spectatorul neutru.

Deoarece a așteptat întreaga zi pentru a ieși pe teren - la fel cum o va face și azi, fiind programată ultima, pe ordinea de joc -, Sorana Cîrstea a explicat cum rutina sa poate să arate plictisitoare.

„E foarte plictisitor. Iau micul dejun, fac un antrement de o oră, dorm și apoi iau prânzul. Dorm puțin, mă întorc aici și mă antrenez din nou. E foarte simplu, dar e vorba despre multe obiceiuri.

E un turneu de 1000 de puncte, fiecare meci e dur. Oricare ar fi adversara din următorul tur va fi un meci dificil. Știu că va fi dificil. Și abia aștept provocarea,” a declarat Sorana Cîrstea, în interviul oferit după meciul cu Linda Noskova, potrivit Digi Sport.

Sorana Cîrstea și-a încheiat declarațiile cu un mesaj pentru cetățenii români: „oriunde mă duc, vă simt susținerea,” a punctat Cîrstea, mulțumindu-le pentru sprijin.

