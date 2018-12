Ronaldo si noii galactici: Juventus, la 4 meciuri de o performanta greu de repetat! E singura echipa care reuseste asta in 2018

Juventus este neinvinsa in deplasare in acest an

Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Juventus are sansa sa incheie anul 2018 fara nicio infrangere in deplasare. O performanta greu de repetat, care va ramane in picioare daca Juve nu pierde meciurile cu Fiorentina, Young Boys, Torino si Atalanta, ultimele patru meciuri din deplasare din acest an.

Juventus este singura echipa din Europa care reuseste performanta de a nu pierde niciun meci in deplasare, in 2018.

In campionat, Juventus a obtinut 13 victorii si trei egaluri la meciurile din deplasare, iar daca adaugam Champions League si Cupa Italiei, bilantul urca la 18-3.

Ar fi pentru prima data din 2012 cand Juventus termina anul fara nicio infrangere in deplasare.

Lider detasat in Serie A, Juventus joaca astazi cu Fiorentina, de la ora 19:00, pe "Artemio Franchi".