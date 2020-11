Ronaldo s-a hotarat! Unde vrea sa joace in perioada urmatoare! Anuntul pe care il asteptau toti suporterii 

Ronaldo infirma toate zvonurile aparute in ultima perioada.

In ultimele saptamani au aparut multe informatii cu privire la viitorul superstarului de la Juventus. Unele voci spuneau ca si-ar dori revenirea la Real, altele ca isi pregateste intoarcerea in Premier League, la Manchester United.

Se pare, insa, ca Ronaldo nu vrea sa plece de la Juventus, schimbarile facute de Andrea Pirlo si atmosfera din echipa convingandu-l sa ramana la campioana Italiei. Asta scriu jurnalistii de la Gazzetta dello Sport, care considera ca nu se pune problema transferului lui Cristiano inainte de iunie 2022.

Aceasta decizie pe care ar fi luat-o fotbalistul depinde, insa, de mai multi factori. Italienii fac mari eforturi financiare pentru a-i putea plati salariul in aceasta perioada in care incasarile clubului au scazut din cauza pandemiei.

Cu toate astea, oficialii lui Juventus isi doresc ca portughezul sa ramana la echipa cel putin pana in 2022 tinand cont ca Ronaldo, ajuns la 35 de ani, este in continuare un jucator de baza, care a reusit 8 goluri si un assist in doar 6 meciuri.