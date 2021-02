Ronaldo s-a DAT LA O PARTE din fata lui Zlatan! Juve, batuta la Napoli! Juventus e la 7 puncte de AC Milan

Victorie cu dedicatie de Ziua Indragostitilor pentru Napoli in super derby-ul cu Juventus!

Insigne a marcat singurul gol al socului cu Juve, din penalty, in minutul 31. I-a daruit virtual reusita iubitei sale, printr-un mesaj scris pe sub tricoul de joc!

Juventus a avut viata grea pe stadionul care poarta acum numele lui Maradona. A ajuns greu la poarta si l-a avut pe Ronaldo in zi proasta. Juve a pierdut al 3-lea meci al sezonului! Acum e pe 3 in Serie A, cu 42 de puncte, 7 sub liderul Milan.

Zlatan si colegii sai pot pune inca 3 puncte peste Juventus daca bat la Spezia.

Juve are o restanta, chiar turul cu Napoli, la Torino.