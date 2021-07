Cristiano Ronaldo conduce topul golgheterilor inaintea finalei de la EURO 2020. Ce trebui sa faca Harry Kane pentru a-l depasi

Finala EURO 2020 e duminica, de la 22:00, pe PRO TV si VOYO.

Italia si Anglia au ajuns in finala de la EURO 2020, dupa un parcurs impresionant la turneul final, in care nici una dintre nationale nu a pierdut vreun meci.

Chiar daca Portugalia a fost eliminata in optimi, Cristiano Ronaldo inca se afla pe primul loc in topul celor mai buni marcatori de la aceasta editie a Europeanului, datorita celor cinci goluri marcate pana in acea faza a competitiei. Pe locul doi este Patrick Schick, cu acelasi numar de reusite, diferenta dintre cei doi fiind facuta de pasa de gol pe care a dat-o portughezul.

In plus, Ronaldo a jucat doar 360 de minute la EURO 2020, in timp ce jucatorul ceh a bitat 404 minute. Clasamentul este continuat de Karim Benzema, Emil Forsberg, Romelu Lukaku si Harry Kane, toti cu 4 reusite.

Singurul care se mai afla in competitie este atacantul englez, cel care are sansa sa-l ajunga sau sa-l depaseasca pe portughez, in functie de prestatia din finala, cu Italia.