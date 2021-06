Mourinho pregateste "socul" fotbalului european! Sergio Ramos, dorit la AS Roma de antrenorul portughez

Mourinho o va prelua pe AS Roma in aceasta vara, dupa despartirea de Tottenham.

Plecat de la Tottenham pe usa din dos, Jose Mourinho si-a gasit rapid angajament si a preluat-o pe AS Roma, formatie care s-a despartit la randul ei de Paulo Fonseca, aproape sa ii ia locul lui Mourinho la clubul englez. "The Special One" spera sa-l convinga pe Ramos sa vina in capitala Italiei.



Problema ar putea fi reprezentata de salariul pe care acesta il cere, mai ales ca Roma nu are posibilitatile celor de la PSG sau Real Madrid, scrie football-italia.net. Francezii de la le10sport.com au scris ca Ramos ar cere un salariu de 12 milioane de euro anual, net, pentru un transfer la PSG.



Ramane de vazut care va fi viitorul fostului capitan al Realului, insa o trecere chiar la Roma ar parea destul de improbabila, mai ales in conditiile in care formatia din capitala Italiei nu va juca in sezonul urmator in Champions League, competitia suprema la nivel de cluburi.