Turneu incheiat pentru Spinazzola! Fundasul lui AS Roma a parasit terenul in lacrimi

Spinazzola a parasit terenul accidentat.

In minutul 76 al meciului dintre Italia si Belgia din sferturile de finala ale Euro 2020, Spinazzola a fost angajat in flancul stang al atacului italian si a incercat sa-l depaseasca in viteza pe T. Hazard, insa dupa cativa pasi facuti in viteza s-a oprit si s-a prabusit la pamant. Ulterior a incercat sa continue, insa si-a dat seama ca nu mai poate continua si a cerut sa fie schimbat.

Dupa reactia fundasului de la AS Roma, accidentarea pare una serioasa. Fotbalistul parasind terenul pe targa, in lacrimi.

