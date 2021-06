Intalnire de gradul 0 intre Mourinho si Mutu: amical de lux AS Roma - FCU Craiova! "Nici nu stie ca e el antrenor!" Conditie pusa de portughez

FCU Craiova va sustine un amical de gala inainte de startul sezonului din Liga 1.

Vestile bune nu se mai opresc pentru FCU Craiova dupa ce au promovat in Liga 1. Adrian Mutu si Marcel Puscas au fost convinsi sa se alature oltenilor, iar acum clubul lui Mititelu mai are parte de o veste buna. Giovanni Becali le-a organizat un meci amical cu AS Roma datorita relatiei foarte bune pe care o are cu Jose Mourinho.

"Le-am aranjat si un meci cu AS Roma pe 25 iulie. Mutu a insistat sa vorbesc eu cu Mourinho. 'Mou' a eliminat tot si a zis: 'Giovanni, daca vii si tu la meci, se face meciul'. Nici nu stie ca e Mutu antrenor. Daca ii spuneam ca e Mutu, poate cine stie ce zicea. L-am lasat asa, dar nu e o problema", a declarat Ioan Becali pentru AS.ro.

Mutu l-a avut antrenor pe Mourinho 4 luni la Chelsea, in 2004, pana cand clubul englez a renuntat la serviciile atacantului roman dupa ce a fost depistat pozitiv la cocaina. Victor Becali sustine ca antrenorul portughez nu-i poarta ranchiuna noului tehnician al lui FCU Craiova dupa episodul de dopaj in care a fost implicat.

"A intermediat cu un impresar italian, cei de la FCU si Mutu au zis: 'Daca poate vorbi cu Mourinho si sa accepte meciul'. Atunci, el a acceptat.

Am auzit o declaratie a lui Adrian in care spune ca vina este in totalitate a lui, acum cand a devenit antrenor intelege ca nu avea ce sa aiba cu el Mourinho. L-a adus sa ramana, conta pe el in lot si dupa o luna de zile sa ii faca? Ce putea sa ii faca? Ii falsifica el analizele?

Daca nu ar fi fost acel episod, putea sa fie unul dintre cei mai importanti jucatori din Europa.

Nu stie, dar nu e nicio..adica nu i-a spus ca e Mutu antrenor, dar nu are nicio problema. Ei s-au mai intalnit in diferite ocazii, deci nu e o problema", a declarat Victor Becali la DigiSport Special.