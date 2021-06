AS Roma a castigat internetul! "Scrisoarea de respect" pentru revelaţia Euro 2020

AS Roma a publicat pe twitter-ul oficial o "scrisoare de respect" pentru Spinazzola, una dintre revelatiile de la Euro, un fotbalist despre care nu s-a comentat foarte pozitiv in momentul convocarii la turneul final.

Printre motivele care pot fi "bifate" sunt:

- Cred doar in cei care sunt mediatizati

- Folosesc termeni ca "Liga Satelor"

- Credeam ca e un tip de paste, nu un jucator de fotbal

- Ma informez doar de pe Twitter

???? For those who need it... ???? pic.twitter.com/6a7A9h4YkY