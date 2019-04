Revolutie la Juventus in vara! Trei jucatori de peste 200 de milioane de euro se pregatesc sa plece! Primul jucator pe care il aduc langa Cristiano Ronaldo in atac

Juventus nu pregateste investitii majore pentru vara, insa va folosi banii obtinuti din vanzarea de jucatori.

Gazzetta dello Sport anunta 3 plecari importante de la Juventus Torino in aceasta vara, iar acestea vor finanta mutarile pe care le pregateste campioana Italiei. Sefii clubului nu planuiesc sa investeasca in urmatoarea perioada asa cum s-a intamplat cand a fost adus Cristiano Ronaldo.

Primul jucator pe lista jucatorilor pe "faras" este Douglas Costa. Acesta a avut un sezon in care a fost chinuit de accidentari, iar Juve este gata sa renunte la brazilian, pentru care cere 50 de milioane de euro. Al doilea nume este unul surprinzator: Miralem Pjanic. Dorit in urma cu un an de granzii din Premier League si de Real Madrid, mijlocasul bosniac le-ar aduce celor de la Juventus 70 de milioane de euro.

Paulo Dybala este si el gata sa plece de la Juventus. Acesta ar putea fi folosit ca moneda de schimb pentru aducerea lui Icardi, insa exista pentru el si alte variante precum Bayern, La Liga si Premier League.

Banii incasati vor fi folositi pentru achizitii

Cei de la Juventus planuiesc sa investeasca in jucatori banii pe care ii vor incasa din jucatorii vanduti. Primul nume, conform Gazzetta, este cel al lui Federico Chiesa de la Fiorentina. Acesta ar urma sa fie adus cu banii incasati pe Costa. Plecarea lui Pjanic ar urma sa fie acoperita de venirea lui Aaron Ramsey, cel care a semnat deja cu Juve.

Astfel, restul banilor ar urma sa fie folositi pentru intarirea apararii, fiind luate in calcul variantele Samuel Umtiti, Raphael Varane si Stefan Savic. Nu in ultimul rand, Juventus este hotarata sa incerce transferul lui Joao Felix, noua senzatie a fotbalului portughez, cel care le-a fost recomandat sefilor de la club si de Cristiano Ronaldo.

Cei de la Juventus viseaza la un atac in care alaturi de Cristiano Ronaldo s-ar afla doi dintre cei mai promitatori tineri din fotbalul mondial, Felix si Chiesa.

La Juventus ar putea reveni si Gianluigi Buffon, insa nu ca jucator.