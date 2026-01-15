După faptă și răsplată! "Chivu așteaptă acum un cadou", după ce Inter a devenit campioana iernii

După faptă și răsplată! "Chivu așteaptă acum un cadou", după ce Inter a devenit campioana iernii
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a luat un avans important în fruntea ierarhiei din Serie A.

Inter Milanocristi chivu
Miercuri seară, Inter a câștigat la limită restanța cu Lecce, scor 1-0, și s-a distanțat la 6 puncte de următoarele două clasate, AC Milan și Napoli. Rivala din oraș are însă un meci mai puțin disputat.

Cristi Chivu așteaptă transferul unui fundaș dreapta la Inter

După 20 de etape, Inter primește statutul neoficial de "campioana iernii" din Serie A, iar "Cristi Chivu așteaptă un cadou", după cum scrie editorialistul Lorenzo Di Benedetto, în Tuttomercatoweb.

Este vorba despre transferul unui fundaș dreapta care să suplinească absența accidentatului Denzel Dumfries și care să mai ia din presiunea de pe umerii lui Luis Henrique, fotbalistul folosit în acest rol în ultimele aproape două luni.

"Nimeni nu poate să nege faptul că antrenorul lui Inter, Cristi Chivu, a depășit toate așteptările în primul său sezon. Vara trecută, românul a fost a patra variantă pentru banca tehnică. Prima a fost rămânerea lui Simone Inzaghi, apoi Cesc Fabregas, iar a treia Patrick Vieira. În cele din urmă, Marotta și Ausilio l-au numit pe Chivu, care nu a avut deloc o misiune simplă, însă Chivu a reușit să îl facă uitat rapid pe omul care a dus-o pe Inter în două finale de Champions League.

Acum, Chivu așteaptă un cadou în fereastra de transferuri: un fundaș dreapta care ar completa o echipă foarte competitivă, dornică să atingă toate obiectivele din acest sezon. Contra lui Lecce, Diouf a fost titular în acest rol, s-a adaptat, dar conducerea trebuie să facă un efort în ultimele zile din ianuarie", se arată în editorialul din TMW.

Reacția lui Cristi Chivu după Inter - Lecce 1-0

Tehnicianul român a explicat că în anumite momente ale jocului echipei sale i-a lipsit claritatea, motiv pentru care Inter Milano a luat anumite decizii ce pot părea ridicole. 

Chivu și-a recunoscut însă și partea sa de vină, precizând că formația sa a meritat victoria, esențială în lupta pentru cucerirea Serie A. 

„Este extrem de importantă. Astăzi a fost dificil să câștigăm din cauza lipsei de energie. Nu am avut deloc energia, după cum se putea observa din cauza timpului de recuperare și din ultimele retușuri făcute. 

Am încercat tot ce am putut pentru a găsi energie. Suntem norocoși să avem jucători care înțeleg momentele jocului. Frattesi este un exemplu excelent, a intrat foarte bine. La fel și Pio, Bonny, Barella. Toată lumea a încercat să contribuie. Echipa merită victoria.

Un meci precum cel de duminică seara (2-2 cu Napoli) necesită multă energie, mai ales având în vedere așteptările jucătorilor. Există o dezamăgire că nu am câștigat împotriva lui Napoli. Am vrut să punem capăt zvonurilor despre confruntările directe cu miză. 

