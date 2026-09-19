Partida de pe Olimpico este cel mai important test pentru echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) din noul sezon de Serie A. După un început modest, campioana Italiei s-a văzut condusă încă din minutul 6 prin reușita lui Manu Kone.

Cristi Chivu, împietrit la marginea terenului după ce Roma a marcat golul de 2-0

Același Manu Kone a dublat avantajul gazdelor în minutul 36, cu un gol care a fost, inițial, anulat pentru o poziție de ofsaid. După aproximativ un minut, centralul partidei a primit confirmarea din camera VAR și a acordat, în cele din urmă, reușita de 2-0 pentru echipa gazdă.

Imediat, camerele TV l-au surprins pe Cristi Chivu împietrit la marginea terenului, cel mai probabil dezamăgit de prestația echipei sale. La scorul de 1-0, Inter a avut o șansă bună de a marca prin Bisseck, care a ratat singur cu portarul advers.