GALERIE FOTO Nu s-a mișcat! Cum a fost surprins Cristi Chivu, după ce Inter a fost ”anesteziată” de AS Roma

Nu s-a mișcat! Cum a fost surprins Cristi Chivu, după ce Inter a fost ”anesteziată” de AS Roma Serie A
SPORT.RO
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Meciul dintre AS Roma și Inter Milano poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

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Partida de pe Olimpico este cel mai important test pentru echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) din noul sezon de Serie A. După un început modest, campioana Italiei s-a văzut condusă încă din minutul 6 prin reușita lui Manu Kone.

Cristi Chivu, împietrit la marginea terenului după ce Roma a marcat golul de 2-0

Același Manu Kone a dublat avantajul gazdelor în minutul 36, cu un gol care a fost, inițial, anulat pentru o poziție de ofsaid. După aproximativ un minut, centralul partidei a primit confirmarea din camera VAR și a acordat, în cele din urmă, reușita de 2-0 pentru echipa gazdă.

Imediat, camerele TV l-au surprins pe Cristi Chivu împietrit la marginea terenului, cel mai probabil dezamăgit de prestația echipei sale. La scorul de 1-0, Inter a avut o șansă bună de a marca prin Bisseck, care a ratat singur cu portarul advers.

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AS Roma vine după victoria cu Torino din etapa trecută, scor 2-0, și are un start perfect de sezon cu patru victorii din tot atâtea meciuri în Serie A. Echipa din capitala Italiei se află primul loc, la egalitate de puncte cu Inter.

De cealaltă parte, și Inter a avut un start perfect de sezon și vine după succesul cu Udinese de pe teren propriu, scor 5-3.

AS Roma - Inter Milano | Echipele de start:

  • AS Roma: Svilar - Mancini, Ndicka, Hermoso - Molina, Cristante, M. Kone, Wesley Franca - Dybala, Soule - Malen
  • Rezerve: De Marzi, Gollini - Balerdi, Castro, De Roon, Ghilardi, Koulierakis, Lulli, R. Mora, Lo. Pellegrini, Pisilli, Rensch
  • Inter Milano: J. Martinez - Bisseck, Akanji, Bastoni - A. Diouf, Barella, Zielinski, C. Jones, Dimarco - Thuram, Lautaro Martinez
  • Rezerve: Di Gennaro, Provedel - A. Stankovic, Sucic, L. Henrique, Bonny, Mkhitaryan, Pavard, Carlos Augusto, Bovio, Mosconi, Esposito
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