Echipa spaniolă Celta Vigo, cu Ionuţ Radu integralist, a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 5-0, formaţia Racing Santander, în etapa a şaptea din La Liga.

Ionuț Radu, fără gol primit în Celta Vigo - Racing Santander 5-0

Gazdele au deschis scorul destul de târziu pe Balaidos, prin Hugo Gonzalez, din penalti, în minutul 32. Ilaix Moriba a mărit avantajul Celtei, în minutul 43, şi a fost 2-0 la pauză, scrie News.ro.

Miguel Roman a înscris în minutul 69 al treilea gol al gazdelor pentru ca tabela să fie închisă de Pablo Duran, care a marcat de două opri, în minutele 78 şi 90+2.

Celta Vigo – Racing Santander 5-0, în prima victorie stagională a galicienilor, care au 7 puncte şi ocupă locul 11. Santander e pe 14, cu acelaşi număr de puncte.

Titular incontestabil la Celta Vigo, Ionuț Radu a primit nota 7,8 din partea portalului de specialitate Sofascore după ce a încheiat meciul fără gol încasat. Pentru echipa sa a fost prima victorie în acest sezon din La Liga.