A fost meciul de debut al lui Roberto De Zerbi pe banca lui Spurs, însă tehnicianul italian a avut ghinion la debut.

Mukiele a marcat unicul gol al partidei în minutul 61, iar Tottenham rămâne pe locul 18, cu 30 de puncte și este una dintre candidatele la retrogradare.

Mai mult, în repriza secundă, Spurs a mai încasat o lovitură. În încercarea de a ajunge la o minge scăpată în apropierea porții, Cristian Romero s-a izbit de portarul Antonin Kinsky. Fotbalistul celor de la Sunderland, Noah Sadiki, a cerut intervenția imediată a medicilor.

Portarul a fost umplut de sânge, însă după ce a primit îngrijiri medicale a putut continua jocul. Situația a fost diferită în cazul lui Romero. Argentinianul a părăsit terenul în lacrimi și a fost înlocuit cu Kevin Danso.

Acest lucru arată, de fapt, și preferințele lui Roberto De Zerbi în ceea ce privește ierarhia fundașilor. După accidentarea lui Romero, antrenorul italian l-a preferat pe Danso în locul lui Radu Drăgușin, care a rămas pe banca de rezerve.

VIDEO Golul lui Mukiele în Sunderland - Tottenham 1-0