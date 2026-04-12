Tottenham a pierdut pe terenul lui Sunderland, scor 0-1, în etapa cu numărul 32 din Premier League.

A fost meciul de debut al lui Roberto De Zerbi pe banca lui Spurs, însă tehnicianul italian a avut ghinion la debut.

Mukiele a marcat unicul gol al partidei în minutul 61, iar Tottenham rămâne pe locul 18, cu 30 de puncte și este una dintre candidatele la retrogradare. 

Mai mult, în repriza secundă, Spurs a mai încasat o lovitură. În încercarea de a ajunge la o minge scăpată în apropierea porții, Cristian Romero s-a izbit de portarul Antonin Kinsky. Fotbalistul celor de la Sunderland, Noah Sadiki, a cerut intervenția imediată a medicilor. 

Portarul a fost umplut de sânge, însă după ce a primit îngrijiri medicale a putut continua jocul. Situația a fost diferită în cazul lui Romero. Argentinianul a părăsit terenul în lacrimi și a fost înlocuit cu Kevin Danso.

Acest lucru arată, de fapt, și preferințele lui Roberto De Zerbi în ceea ce privește ierarhia fundașilor. După accidentarea lui Romero, antrenorul italian l-a preferat pe Danso în locul lui Radu Drăgușin, care a rămas pe banca de rezerve.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești 1-0, ACUM pe Sport.ro! Gazdele deschid scorul
Real Madrid o blochează pe Barcelona în privința transferului fotbalistului mult dorit
Alisia și momentul mult așteptat! Valeri Bojinov junior, fiul cântăreței și al fostului atacant de la City sau Juventus, gata de debut
Sunderland - Tottenham 1-0. Ghinion la debut pentru De Zerbi, iar echipa lui Drăgușin se scufundă și mai tare
Como - Inter, LIVE TEXT de la 21:45. Examen de titlu pentru Chivu
Jackpot pentru Istvan Kovacs! Suma uriașă încasată după ce a fost convocat la CM 2026

Stadionul de 120 de milioane de euro din România rămâne o ruină: „Îți vine să plângi!”

Rădoi, OUT de la FCSB înainte de termen? "Finule, poți să te superi, dar gata!'

Inedit! I-a propus lui Mirel Rădoi un transfer pentru FCSB chiar la ieșirea de pe stadion

Moment rușinos la FCSB - Oțelul! Ce s-a întâmplat la momentul de reculegere dedicat lui Mircea Lucescu a umbrit spectacolul de fotbal

Reacția lui Mirel Rădoi, după ce Gigi Becali i-a impus să nu îl mai folosească pe Vlad Chiricheș

Polonia – România, în direct pe VOYO de la 19:00! Meci decisiv pentru calificarea în Final Four-ul EHF Euro Cup
Dan Șucu se pregătește să desfacă șampania! Ce bucurie i-a făcut Genoa și ce a scris Gazzetta dello Sport
Prima reacție a lui Gigi Becali după ce a rămas fără permis de conducere: ”Stau la pândă!”
Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești 1-0, ACUM pe Sport.ro! Gazdele deschid scorul
Alisia și momentul mult așteptat! Valeri Bojinov junior, fiul cântăreței și al fostului atacant de la City sau Juventus, gata de debut
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
"Extraordinar!" Mason Greenwood a dat "dubla" și De Zerbi a reacționat imediat
Roberto De Zerbi a spus lucrurilor pe față, la trei luni după plecarea de la Brighton: "O lecție pentru președinte!"
Fratele lui Bellingham, în drum spre Premier League. Două cluburi se bat pentru Jobe
Tânărul Jobe Bellingham cucerește Anglia! Fratele mai mic al lui Jude impresionează în tricoul lui Sunderland
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

