Deși tehnicianul a dorit să plece și în urmă cu o lună de pe banca echipei, Zicu a fost convins să rămân. Se pare însă că acum situația este diferită.

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul ales de Farul în locul lui Ianis Zicu

Zicu este decis să plece și nu mai poate fi întors din drum. Se pare că cei din conducerea clubului constănțean și-au luat deja măsuri de precauție și au ales un nou antrenor care să îl înlocuiască pe Zicu.

Potrivit Iamsport, Farul s-a înțeles cu Ioan Ovidiu Sabău, care ar urma să preia echipa în săptămâna care urmează.

Ultima oară, Ioan Ovidiu Sabău a fost antrenorul celor de la U Cluj. Tehnicianul a părăsit echipa în octombrie 2025.

Gică Popescu anunțase că vrea să îl convingă pe Ianis Zicu să rămână

După anunțul făcut de Ianis Zicu, Gică Popescu, președintele clubului și totodată noul acționar majoritar de la Farul, după ce Gică Hagi a cedat pachetul majoritar de acțiuni, declara că va încerca să îl convingă pe Ianis Zicu să continue munca la Farul cel puțin până la finalul acestui sezon.

”Nu am apucat să vorbesc cu Ianis, am plecat imediat după terminarea meciului, vom vorbi mâine, important este să se liniștească, să nu ia o hotărâre atât de importantă, vom vedea cum vom merge înainte. am pierdut nemeritat, am făcut o primă repriză foarte bună. Am luat gol în minutul 92 și am pierdut. Trebuie să dăm dovadă de unitate și să mergem înainte.

Eu cred că nu trebuie să luăm hotărâri atât de importante la supărare și să analizăm, să vedem zilele următoare ce e de făcut. Întotdeauna am fost pentru continuitate. Acum o lună de zile, am zis că mergem cu Ianis cel puțin până la finalul sezonului. Eu m-aș bucura să se liniștească, pentru că așa e normal”, a spus Gică Popescu.