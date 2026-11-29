Fiorentina s-a deplasat la Udinese pentru etapa cu numărul 13 din Serie A. Cu Radu Drăgușin integralist, formația din Firenze a cedat la limită, scor 0-1, unicul gol fiind marcat de Lovric, în minutul 8.

Radu Drăgușin, „taxat” de italieni după o nouă înfrângere la Fiorentina

Este a doua înfrângere consecutivă de Fiorentina în Serie A, după 0-3 cu Monza în runda precedentă. Deși a efectuat mai multe mutări în mercato de vară, echipa „Viola” suferă în continuare.

La scurt timp după fluierul final, jurnaliștii italieni au oferit o scurtă descriere pentru fiecare jucător. Sub lupa ziariștilor s-a aflat și Radu Drăgușin.

Fundașului român i-a fost reproșat faptul că „a oferit prea mult spațiu adversarilor”. Totodată, italienii au amintit de faptul că doar intervențiile lui De Gea a făcut ca scorul să nu capete proporții.

„Ca de obicei, i-a oferit adversarului prea mult spațiu încă de la început, iar Lovric i-a mulțumit pentru asta punându-și echipa în avantaj. Faptul că De Gea a limitat diferența spune multe despre prestația sa”, au punctat jurnaliștii de la firenzeviola.it.