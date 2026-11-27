Investigațiile medicale efectuate de jucător după partida disputată luni seară au indicat „o leziune a capului lung al bicepsului femural al coapsei stângi” . „Fotbalistul va lipsi peste o lună” , notează sursa citată. În cel mai bun caz, brazilianul ar putea reveni pe gazon abia după Crăciun.

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Radu Drăgușin și Luca Ranieri, singurii fundași centrali cu experiență

Accidentarea lui Viery este similară cu cea suferită de croatul Marin Pongracic, care se pregătește încă separat la baza Viola Park și mai are nevoie de câteva zile până să revină la antrenamentele cu echipa. În aceste condiții, pentru deplasarea de la Udine, antrenorul Paolo Vanoli rămâne cu doar doi fundași centrali de meserie cu experiență în Serie A: Radu Drăgușin și Luca Ranieri.

Cei doi vor fi nevoiți să evolueze constant până la recuperarea lui Pongracic, iar staff-ul tehnic monitorizează atent și situația internaționalului român. Radu Drăgușin a adunat deja trei cartonașe galbene în campionat, iar următorul avertisment îl va aduce la un pas de suspendare. Totodată, lipsa fundașilor centrali îl obligă pe Vanoli să amâne trecerea la un sistem cu trei fundași, variantă pe care tehnicianul a menționat-o după meciul cu Monza pentru a limita dificultățile din benzi.

Ca soluții de avarie, antrenorul Fiorentinei îl are la dispoziție pe tânărul spaniol Valdepenas, folosit ca fundaș central lateral în partida de pe San Siro cu Inter. În plus, Paolo Vanoli ar putea apela la formația Primavera pentru a completa lotul, printre variante aflându-se și Dennis Beldenti, jucător care a prins deja câteva meciuri pe banca de rezerve în Serie A.

Problemele de efectiv complică misiunea Fiorentinei de a găsi continuitate în compartimentul defensiv, echipa încasând deja 28 de goluri în actualul sezon, un record negativ pentru club.