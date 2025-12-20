”Wilfrid Rastoll, antrenorul de portari al echipei Girondins de Bordeaux, suspendat pe un an de comisia de disciplină a FFF”, titrează astăzi L'Equipe.

Rastoll a fost suspendat pe o perioadă de un an de către comisia federală de disciplină pentru remarci jignitoare și homofobe la adresa unui arbitru.

Wilfrid Rastoll a fost dat afară de Bordeaux



Mai exact, în minutul 89 al meciului din turul 8 al Cupei Franței dintre Bordeaux și Mazères (4-3), jucat pe 29 noiembrie, tehnicianul și-a pierdut cumpătul și a adresat insulte, unele dintre ele cu caracter homofob, arbitrului partidei, Soulaimane Chamel.

Wilfrid Rastoll a fost concediat de Bordeaux, fosta campioană din Ligue 1 ajunsă acum în diviziile inferioare.

S-a deschis și o anchetă. Iar vineri, potrivit site-ului Footamateur, s-a pronunțat sancțiunea: un an de suspendare, din care trei luni cu suspendare, pentru „recidivă în avertismente, comportament intimidant, jignitor, ofensator, excesiv/deplasat față de oficial în timpul meciului”.

Info și foto: L'Equipe

