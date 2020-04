Imaginile cu Ronaldo care au starnit FURIE in randul fanilor! Portughezul a fost surprins la o petrecere, desi se afla in izolare

Cristiano Ronaldo este protagonistul celei mai noi polemici din lumea sportului.

Starul portughez a fugit din Italia in momentul in care campionatul a fost suspendat oficial si s-a retras in Madeira, pentru a se izola alaturi de familie. Cu toate astea, o filmare aparuta pe retelele de socializare a starnit furia urmaritorilor sai.

Cristiano Ronaldo apare alaturi de Georgina Rodriguez si de mama lui, la petrecerea de aniversare a nepoatei sale. Fanii s-au scandalizat in momentul in care au vazut filmarea, deoarece pe inregistrare apareau 18 persoane, lucru pe care autoritatile de peste tot l-au interzis, din cauza pandemiei de coronavirus.

In plus, niciunul dintre invitati nu era protejat de masca sau manusi de protectie, ceea ce inrautateste situatia.

Nu este prima astfel de 'abatere' a lui Cristiano Ronaldo, care a fost surprins saptamana trecuta plimbandu-se alaturi de iubita si copiii sai.