Peste 75% dintre iubitorii fotbalului din Premier League nu susțin continuarea utilizării sistemului de arbitraj video (VAR), conform unui sondaj realizat de Asociația Suporterilor de Fotbal (FSA), informează Reuters.

Sondajul a fost realizat online între 26 februarie și 23 martie, cu participarea a aproximativ 8.000 de fani ai cluburilor engleze de top, a precizat FSA.

Rezultatele au arătat că 75,7% dintre aceștia nu susțin utilizarea VAR în fotbal, 91,7% afirmând că VAR a eliminat bucuria spontană a sărbătoririi golurilor.

Viitor incert pentru VAR în Anglia

„Aceste constatări susțin sondajul anterior al FSA, din 2021, în care fanii și-au exprimat îndoielile cu privire la introducerea VAR”, a declarat Thomas Concannon, responsabilul rețelei Premier League din cadrul FSA.

„Am transmis rezultatele sondajului către Premier League și PGMO (Professional Game Match Officials Limited) și așteptăm cu nerăbdare să discutăm concluziile cu aceștia”, a adăugat Concannon.

Echipele din Premier League au votat în favoarea menținerii VAR în iunie 2024, în ciuda numeroaselor critici la adresa sistemului de arbitraj asistat de tehnologie.

„Deși VAR permite luarea unor decizii mai precise, s-a convenit că ar trebui făcute îmbunătățiri în beneficiul jocului și al suporterilor”, a precizat liga într-un comunicat difuzat la momentul respectiv.

Premier League poate fi urmărit în România EXCLUSIV pe VOYO. Cele mai importante faze pot fi revăzute pe site-ul SPORT.RO.