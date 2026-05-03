Cum poate Rapid să domine fotbalul românesc: sfatul primit de Dan Șucu de la Dumitru Dragomir

Deși finanțatorul a investit sume importante până în prezent, parcursul din play-off a fost sub așteptări. Din acest motiv, fostul șef al LPF crede că soluția este o reconstrucție din temelii a lotului.

Dumitru Dragomir este de părere că Dan Șucu are nevoie de o abordare complet nouă pentru a reuși performanțe în Giulești, în contextul în care echipa riscă să rateze cupele europene.

Schimbări majore propuse în Giulești

În viziunea fostului oficial, clubul din Giulești ar trebui să renunțe la actualii jucători și să transfere fotbaliști de valoare, capabili să ridice nivelul echipei. Dragomir a propus o strategie financiară pe termen mediu și lung, bazată pe o singură investiție substanțială.

„Atunci să-i dea afară pe toți! Aș aduce jucători de soi, de valoare. Curățenie de la zero și vă dau șase luni să-mi faceți echipă! Aveți 15 milioane, îmi aduceți cinci jucători de valoare, pe care să-i am cel puțin trei ani aici. Pe un singur jucător să iau toți banii pe care îi dau”, a transmis Dumitru Dragomir pentru Fanatik.

Fostul președinte LPF consideră că această rețetă ar asigura stabilitatea sportivă a clubului pe o perioadă de cel puțin trei ani. Totodată, vânzarea ulterioară a unuia dintre acești jucători ar permite recuperarea integrală a investiției inițiale de 15 milioane de euro.