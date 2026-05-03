Cum poate Rapid să domine fotbalul românesc: sfatul primit de Dan Șucu de la Dumitru Dragomir

Cum poate Rapid să domine fotbalul românesc: sfatul primit de Dan Șucu de la Dumitru Dragomir Superliga Dragomir
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal i-a dezvăluit patronului de la Rapid o strategie clară pentru a transforma echipa într-o mare putere a Superligii. 

TAGS:
RapidDumitru Dragomirdan sucu
Din articol

Dumitru Dragomir este de părere că Dan Șucu are nevoie de o abordare complet nouă pentru a reuși performanțe în Giulești, în contextul în care echipa riscă să rateze cupele europene.

Deși finanțatorul a investit sume importante până în prezent, parcursul din play-off a fost sub așteptări. Din acest motiv, fostul șef al LPF crede că soluția este o reconstrucție din temelii a lotului.

  • Sucu galca
×
Dan Șucu / Foto: Getty Images.
ÎNAPOI LA ARTICOL

Schimbări majore propuse în Giulești

În viziunea fostului oficial, clubul din Giulești ar trebui să renunțe la actualii jucători și să transfere fotbaliști de valoare, capabili să ridice nivelul echipei. Dragomir a propus o strategie financiară pe termen mediu și lung, bazată pe o singură investiție substanțială.

„Atunci să-i dea afară pe toți! Aș aduce jucători de soi, de valoare. Curățenie de la zero și vă dau șase luni să-mi faceți echipă! Aveți 15 milioane, îmi aduceți cinci jucători de valoare, pe care să-i am cel puțin trei ani aici. Pe un singur jucător să iau toți banii pe care îi dau”, a transmis Dumitru Dragomir pentru Fanatik.

Fostul președinte LPF consideră că această rețetă ar asigura stabilitatea sportivă a clubului pe o perioadă de cel puțin trei ani. Totodată, vânzarea ulterioară a unuia dintre acești jucători ar permite recuperarea integrală a investiției inițiale de 15 milioane de euro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Rapid, pe un butoi cu pulbere: „E dezastruos, rușinos!“. Discurs „apocaliptic“, fără precedent în era Șucu
Rapid, pe un butoi cu pulbere: „E dezastruos, rușinos!“. Discurs „apocaliptic“, fără precedent în era Șucu
Dan Șucu a pierdut primul meci al zilei!
Dan Șucu a pierdut primul meci al zilei!
Ce lovitură! Pierdere de 2,5 milioane de euro pentru Dan Șucu
Ce lovitură! Pierdere de 2,5 milioane de euro pentru Dan Șucu
ULTIMELE STIRI
Ofertă uriașă pentru Raphinha din Arabia Saudită: reacția sud-americanului la propunerea financiară astronomică
Ofertă uriașă pentru Raphinha din Arabia Saudită: reacția sud-americanului la propunerea financiară astronomică
Fața la joc! e în direct la Pro TV și pe VOYO de la 13:30. Maria Mihalache, Vio și Oprișan sunt invitații lui Ștucan
Fața la joc! e în direct la Pro TV și pe VOYO de la 13:30. Maria Mihalache, Vio și Oprișan sunt invitații lui Ștucan
Dinamo, hegemonia continuă! Handbaliștii din Ștefan cel Mare, un nou titlu și obiectiv realizat: și-au asigurat locul în EHF Champions League
Dinamo, hegemonia continuă! Handbaliștii din Ștefan cel Mare, un nou titlu și obiectiv realizat: și-au asigurat locul în EHF Champions League
Manchester United - Liverpool, ora 17:30, LIVE pe VOYO! Derby cu istorie pe Old Trafford
Manchester United - Liverpool, ora 17:30, LIVE pe VOYO! Derby cu istorie pe Old Trafford
Petrolul – UTA, LIVE TEXT, ora 18:15! Partidă crucială la Ploiești
Petrolul – UTA, LIVE TEXT, ora 18:15! Partidă crucială la Ploiești
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Scandal monstru! Becali le-a luat banii, iar arabii se consideră păcăliți: „Cine a permis asta?!“

Scandal monstru! Becali le-a luat banii, iar arabii se consideră păcăliți: „Cine a permis asta?!“

Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli

Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli

România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

Ai noștri, ca brazii: România, la înălțime la Europenele de Fitness și Culturism! 14 clasări pe podium în prima zi

Ai noștri, ca brazii: România, la înălțime la Europenele de Fitness și Culturism! 14 clasări pe podium în prima zi

A plecat recent de la FCSB și surprinde: ”Sunt deschis oricărei echipe, Rapid, Dinamo, Craiova”

A plecat recent de la FCSB și surprinde: ”Sunt deschis oricărei echipe, Rapid, Dinamo, Craiova”

Barcelona, victorie imensă pentru titlul din La Liga: presiune mare pusă pe Real Madrid

Barcelona, victorie imensă pentru titlul din La Liga: presiune mare pusă pe Real Madrid



Recomandarile redactiei
Ofertă uriașă pentru Raphinha din Arabia Saudită: reacția sud-americanului la propunerea financiară astronomică
Ofertă uriașă pentru Raphinha din Arabia Saudită: reacția sud-americanului la propunerea financiară astronomică
Dinamo, hegemonia continuă! Handbaliștii din Ștefan cel Mare, un nou titlu și obiectiv realizat: și-au asigurat locul în EHF Champions League
Dinamo, hegemonia continuă! Handbaliștii din Ștefan cel Mare, un nou titlu și obiectiv realizat: și-au asigurat locul în EHF Champions League
Uluitor: Lionel Messi, ”îngenuncheat” în America după ce echipa sa a condus cu 3-0
Uluitor: Lionel Messi, ”îngenuncheat” în America după ce echipa sa a condus cu 3-0
Un fost antrenor din Superligă îl ”înțeapă” pe Chivu înainte de Scudetto: ”Meritul lui? 30-40 la sută”
Un fost antrenor din Superligă îl ”înțeapă” pe Chivu înainte de Scudetto: ”Meritul lui? 30-40 la sută”
Fața la joc! e în direct la Pro TV și pe VOYO de la 13:30. Maria Mihalache, Vio și Oprișan sunt invitații lui Ștucan
Fața la joc! e în direct la Pro TV și pe VOYO de la 13:30. Maria Mihalache, Vio și Oprișan sunt invitații lui Ștucan
Alte subiecte de interes
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Verdict despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB: "Are șanse foarte mari!"
Verdict despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB: "Are șanse foarte mari!"
Dumitru Dragomir, verdict despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB: ”Îl amețește Gigi!”
Dumitru Dragomir, verdict despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB: ”Îl amețește Gigi!”
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: ”Da, ni-l foarte dorim”
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: ”Da, ni-l foarte dorim”
CITESTE SI
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Bolojan acuză Hidroelectrica de bonusuri de performanță de până la 180.000 de euro: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

stirileprotv Bolojan acuză Hidroelectrica de bonusuri de performanță de până la 180.000 de euro: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

O țară din Europa va oferi un sprijin de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților divorțați care părăsesc locuința

stirileprotv O țară din Europa va oferi un sprijin de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților divorțați care părăsesc locuința

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!