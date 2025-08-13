În prima manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League, FCSB a învins-o cu 3-2 pe Drita, după ce kosovarii au avut 2-0 până în minutul 64, iar roș-albaștrii au întors soarta partidei în ultima jumătate de oră.



Partida a avut loc pe Arena Națională din Capitală, iar returul se va desfășura la Priștina, pe ”Stadiumi Fadil Vokrri”, unde FCSB s-a antrenat deja miercuri.



MM Stoica anunță două reveniri pentru meciul de la Priștina și dezvăluie: ”Nu știm dacă o să joace de la început sau nu”



Pentru meciul din Kosovo, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a spus că fundașul central Siyabonga Ngezana și căpitanul echipei, Darius Olaru, au revenit și că pot juca joi seară.



Risto Radunovic va rămâne însă pe bară, la fel ca Denis Alibec. Amândoi sunt accidentați.



”Revine Ngezana, Olaru poate și el să evolueze. Nu știu dacă de la început sau nu, dar e importantă prezența lui din nou în mijlocul coechipierilor.



Lipsa lui Radunovic a fost și în tur și Pantea a făcut un joc bun. Acolo este una dintre întrebări: dacă în locul lui Radunovic va juca Pantea sau va juca Kiki. În rest, se cam știe”, a spus MM Stoica la Prima Sport.



În afară de victoria cu Drita, FCSB a mai câștigat doar cu Petrolul Ploiești (1-0, etapa #2), cu Inter Club d'Escaldes (3-1, prima manșă din primul tur preliminar UCL) și cu CFR Cluj (2-1, Supercupa României), în acest sezon.



La Priștina, AccuWeather anunță cod roșu de caniculă joi seară. Cu maxima de 33 de grade Celsius, resimțite ca 34 după-amiaza, la ora disputării partidei vor fi 27 de grade Celsius.

