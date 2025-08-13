Olandezii au oficializat transferul lui Man în cursul zilei de marți și au plătit 8,5 milioane de euro către gruparea italiană, sumă la care se vor adăuga și bonusuri.



Internaționalul român a semnat un contract valabil pentru următorii patru ani cu echipa care a câștigat ultimele două ediții din Eredivisie și poate debuta chiar duminică, în meciul din deplasare cu Twente.



Directorul tehnic al lui PSV: ”Asta am vrut să facem”



Cel mai probabil, Man va primi câteva șanse bune la noua sa echipă. Earnest Stewart, directorul tehnic al echipei, a vorbit într-un interviu pentru presa olandeză despre rolul pe care-l va avea românul la Eindhoven.



”Am vrut să adăugăm puțină creativitate în linia noastră de atac, iar cu Dennis cu siguranță vom avea. Driblează foarte bine și poate ajuta imediat echipa noastră cu goluri și pase decisive”, a spus Earnest Stewart, citat de nos.nl.



În cei patru ani și jumătate petrecuți la Parma, Dennis Man a evoluat în 142 de partide, reușind să înscrie de 28 de ori și să ofere alte 17 pase decisive. Site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de zece milioane de euro.



Dennis Man a vorbit despre concurența de la PSV cu Ivan Perisic



Imediat după ce a semnat cu PSV Eindhoven, Dennis Man s-a antrenat în fața suporterilor din Eindhoven, iar atmosfera l-a impresionat pe internaționalul român care, la finalul antrenamentului, a dezvăluit în fața jurnaliștilor olandezi:



”Nu e rău să poți începe așa la noul tău club. Sunt aici exact la momentul potrivit. Sunt recunoscător că am putut să mă antrenez în fața atâtor oameni. Este o zi minunată”, a spus Man, conform Telegraaf.nl.

