Cand altii isi cumpara insule, Zlatan isi cumpara PADURE! Achizitie de milioane de euro a starului de la Milan!

Potrivit presei din Italia, Zlatan Ibrahimovic (39 de ani) a cumparat o vasta proprietate impadurita din Suedia.

Zlatan a obtinut autorizatia de a putea vana si pescui pe acest domeniu, conform Sky Sport Italia. Atacantul lui AC Milan, in varsta e 39 de ani, a cheltuit trei milioane de euro pentru a cumpara aceasta padure de zece mii de hectare, situata in Are, langa granita cu Norvegia.

Are este o destinatie bine cunoscuta pentru pasionatii de sporturi de snowboard. Statiunea de sporturi de iarna, situata in vestul Suediei, gazduieste in mod regulat etape de schi alpin la Cupa Mondiala. Orazul inzapezit este, de asemenea, unul dintre locurile privilegiate ale familiei regale.

Si aici a ales Zlatan sa isi stabileasca noul sau loc de joaca. Potrivit aceleiasi surse, atacantul a cumparat recent o padure mare in regiune, unde deja detine o vila in Copperhill. Zlatan mai are o casa langa lacul Kalapannsjon, in aceeasi zona, insula Davenso (langa Stockholm) si chiar o biserica.

Zlatan isi trateaza in acest moment accidentarea la coapsa, iar starul lui Milan este incerc pentru meciul cu Juventus.