Pariul lui Ciprian Marica de la FCSB: ”E cel mai bun, trebuie să joace titular!”

Nebunie curată în Anglia! Internaționalul care a fost filmat în timp ce își înșela soția s-a căsătorit cu iubita unui prieten

Gigi Becali dă afară un jucător de la FCSB după eșecul din Cupa României: ”De la el ne luăm adio!”

Capul de afiș al etapei cu numărul 10 este, fără doar și poate, AC Milan - Inter. Cele două formații au intrat deja în atmosfera de derby, obiectivul fiind unul clar: victoria.

Gerry Cardinale îi pune gând rău lui Cristi Chivu înainte de derby

Duelul este programat sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 21:45, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Gerry Cardinale, omul de afaceri a cărui avere este estimată la 1,8 miliarde de dolari, a oferit un amplu interviu în presa din Italia despre partida cu liderul Inter.

Patronul AC Milan din 2022 a expus că simte din plin concurența cu echipa antrenată de Cristi Chivu, însă obiectivul în derby este unul bine stabilit: cele trei puncte. Inclusiv Ruben Amorim este încrezător că Inter poate fi răpusă în etapa a 10-a.

Totuși, victoria în derby este un țel intermediar. Omul de afaceri își dorește ca AC Milan să revină în topul fotbalului mondial, însă pentru ca acest lucru să se întâmple, formația sa trebuie să câștige trofee, iar primul la îndemână este titlul în Serie A.

„După cum spune Amorim, privesc derby-ul ca pe un meci «simplu». Nu cred că, dacă câștigăm, ne vom apropia în clasament. Trebuie să ne facem treaba, să jucăm fotbal, să înscriem goluri și să ne îmbunătățim în toate.

(n.r. - Este Inter favorita în derby?) Îl respect pe Marotta și organizarea clubului său, care, chiar și atunci când Inzaghi a plecat, nu a ratat niciun pas. Puțin ca Liverpool, care a avut un sezon record cu Slot în locul lui Klopp. La asta aspir și pentru noi. Inter are tot dreptul să fie acolo unde este acum. Și-au câștigat acest drept și îi respect pentru asta. Simt oare concurența cu ei? Bineînțeles! Mă țin oare treaz noaptea? Absolut. Concurența este benefică și am încredere că putem ajunge la acel nivel. Este doar o chestiune de timp până când ne vom îmbunătăți, până când vom ridica acel trofeu (Scudetto). Nu va fi ușor și nimic nu ne va fi oferit pe tavă. Știu foarte bine ce e în joc mâine și știu cât de puternici sunt. Și abia aștept derby-ul. Abia aștept.

(n.r. - Poate Milan să câștige Scudetto anul acesta?)Este absolut posibil, sută la sută. Și spun asta fără a vrea să par arogant. Mă trezesc în fiecare dimineață sperând la o mică rază de speranță, că Inter va începe să facă egaluri în loc să câștige și că noi vom începe să legăm o serie de victorii. Câștigul este singurul lucru care contează pentru me, dar să o luăm pas cu pas, recuperând teren față de cei din fața noastră, zi de zi”, a declarat Garry Cardinale, potrivit Gazzetta dello Sport.