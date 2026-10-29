Echipa pregătită de Cristi Chivu are acum șanse importante să termine sezonul pe podium, iar specialiștii au actualizat și calculele pentru lupta la titlu.

La momentul redactării acestui articol, Inter ocupă prima poziție în clasament, cu 25 de puncte, la egalitate cu Lazio, dar cu un golaveraj superior. AS Roma completează podiumul, cu 21 de puncte, urmată de Como, cu 20 de puncte.

AC Milan se află pe locul cinci, în timp ce Napoli ocupă ultima poziție care asigură prezența în top 6. Frosinone, echipa lui Daniel Bîrligea, este pe șapte, cu 14 puncte, la egalitate cu Juventus. Formația din Torino ocupă însă abia locul opt, într-un început de sezon sub așteptări.

Inter, favorită la câștigarea titlului în Serie A

După rezultatele din această etapă, specialiștii de la Football Meets Data au actualizat probabilitățile pentru finalul sezonului. Inter Milano are acum 95% șanse să termine campionatul în primele patru echipe și 58% probabilitate să câștige titlul.

AS Roma (77%), Como (74%) și Lazio (65%) sunt celelalte formații cu șanse importante la un loc în top 4. În schimb, AC Milan are doar 33% probabilitate să termine între primele patru, iar Juventus a coborât la 20%, după un nou rezultat negativ.

Pentru Cristi Chivu urmează un test important. Inter va juca în deplasare cu AC Milan, sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 21:45, în etapa a zecea din Serie A. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.