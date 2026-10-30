GALERIE FOTO Proaspăt divorțat de Wanda Nara, Mauro Icardi visează să revină la Inter: „Mi-ar plăcea să închid cercul”

Proaspăt divorțat de Wanda Nara, Mauro Icardi visează să revină la Inter: „Mi-ar plăcea să închid cercul” Serie A
SPORT.RO
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Mauro Icardi ia în calcul revenirea la Inter.

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Mauro Icardi este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a lui Inter. Acesta a fost legitimat la clubul din Milano preț de 6 ani, între 2013 și 2019.

Mauro Icardi visează să revină la Inter

În prezent liber de contract după despărțirea de Galatasaray, atacantul a oferit un interviu în presa din Italia. Deși nu duce lipsă de oferte, Mauro Icardi dorește să aleagă un proiect serios.

Întrebat despre o posibilă revenire la Inter, argentinianul a expus că și-ar dori enorm, în condițiile în care despărțirea sa de echipă nu s-a produs în cei mai buni termeni și astfel că ar „închide un cerc” dacă s-ar întoarce la echipa pregătită de Cristi Chivu.

„Am avut câțiva ani importanți; cu acel tricou și banderola de căpitan, mi-am construit o parte din mine. Sfârșitul a fost dureros și mi-ar plăcea să închid cercul într-un mod diferit. Dar o întoarcere ar avea sens doar cu încredere reciprocă și un obiectiv împărtășit. Încă mai am multe de dat: dacă mă întorc într-un loc, o fac pentru a fi util și pentru a câștiga.

Aș schimba modul în care am gestionat anumite momente, mai ales pe cele de la sfârșit. Pierderea banderolei de căpitan m-a durut foarte mult. În același timp, aveam o problemă la genunchi; jucam fiecare meci cu infiltrații din cauza durerii. Faptul că acea problemă gravă era pusă la îndoială a fost greu de acceptat. Astăzi aș fi capabil să mă explic mai bine și să abordez anumite situații cu mai multă claritate. Recunoașterea acestui lucru nu știrbește cu nimic din ce am oferit lui Inter. Înseamnă doar că am crescut.

Am fost descris adesea drept un personaj, mai degrabă decât un fotbalist. Cei care au lucrat cu mine știu cum mă antrenez, cum interacționez cu echipa, cât de mult îmi pasă să câștig. Celor care cred că nu mai am nimic de contribuit, abia aștept să le răspund pe teren. Am primit oferte, dar am preferat să aștept în loc să accept un proiect în care nu credeam pe deplin. Am crescut în Italia ca bărbat și ca fotbalist. Mi-aș dori să mă întorc cu un proiect care să mă aprindă și cu oportunitatea de a construi ceva important. Legătura cu trecutul există, dar privim spre viitor”, a declarat Mauro Icardi, citat de Gazzetta dello Sport.

Wanda Nara, fosta soție a lui Mauro Icardi

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Mauro Icardi a divorțat de Wanda Nara

Mauro Icardi a fost împreună cu Wanda Nara preț de 10 ani. Căsătoria s-a materializat pe 27 mai 2014, iar despărțirea oficială s-a produs în anul 2024. Totuși, aceștia au mai așteptat pentru divorț, decizia Tribunalului din Milano venind abia în luna octombrie a acestui an.

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