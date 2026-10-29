Record pentru Chivu: de 38 de ani nu s-a mai văzut așa ceva! La derby-ul cu Milan poate intra în istorie

Cristi Chivu, cel mai bun start de sezon din istoria lui Inter, acum la egalitate cu Herrera și Trapattoni

Miercuri seară, în runda intermediară din Serie A, Inter a învins pe terenul celor de la Venezia, scor 2-0. Deși succesul nu a fost unul convingător, fiind obținut în ultimul sfert de oră, după două autogoluri, echipa lui Chivu și-a continuat marșul spre titlu: 8 victorii și un egal în primele 9 etape. "Nerazzurrii" sunt pe primul loc, cu 25 de puncte ,la egalitate cu Lazio.

După rezultatul de ieri, Cristi Chivu a reușit să egaleze cel mai bun start de sezon al lui Inter Milano. Doar în stagiunile 1966/1967 și 1988/1989 a mai înregistrat formația de pe "Giuseppe Meazza" 8 victorii și o remiză în primele 9 etape, antrenorii de atunci fiind Helenio Herrera, respectiv Giovanni Trapattoni, scrie Sky.

Chivu poate deveni unicul deținător al recordului în cazul în care Inter va câștiga derby-ul cu AC Milan de etapa viitoare (sâmbătă, ora 21:45). Herrera și Trapattoni nu au reușit să se impună în runda a 10-a din stagiunile respective.

În sezonul trecut, primul al său pe banca lui Inter, Chivu obținuse doar 18 puncte în primele 9 etape. La final, și-a trecut în palmares atât titlul în Serie A, cât și Cupa Italiei.

Cum arată acum clasamentul din Serie A