Record pentru Chivu: de 38 de ani nu s-a mai văzut așa ceva! La derby-ul cu Milan poate intra în istorie

Cristi Chivu, cel mai bun start de sezon din istoria lui Inter, acum la egalitate cu Herrera și Trapattoni
Miercuri seară, în runda intermediară din Serie A, Inter a învins pe terenul celor de la Venezia, scor 2-0. Deși succesul nu a fost unul convingător, fiind obținut în ultimul sfert de oră, după două autogoluri, echipa lui Chivu și-a continuat marșul spre titlu: 8 victorii și un egal în primele 9 etape. "Nerazzurrii" sunt pe primul loc, cu 25 de puncte ,la egalitate cu Lazio.
După rezultatul de ieri, Cristi Chivu a reușit să egaleze cel mai bun start de sezon al lui Inter Milano. Doar în stagiunile 1966/1967 și 1988/1989 a mai înregistrat formația de pe "Giuseppe Meazza" 8 victorii și o remiză în primele 9 etape, antrenorii de atunci fiind Helenio Herrera, respectiv Giovanni Trapattoni, scrie Sky.
Chivu poate deveni unicul deținător al recordului în cazul în care Inter va câștiga derby-ul cu AC Milan de etapa viitoare (sâmbătă, ora 21:45). Herrera și Trapattoni nu au reușit să se impună în runda a 10-a din stagiunile respective.
În sezonul trecut, primul al său pe banca lui Inter, Chivu obținuse doar 18 puncte în primele 9 etape. La final, și-a trecut în palmares atât titlul în Serie A, cât și Cupa Italiei.
Cum arată acum clasamentul din Serie A
Cristi Chivu nu și-a menajat jucătorii după victoria cu Venezia
Deși formația milaneză a obținut toate cele trei puncte, tehnicianul român a susținut că jocul prestat în primele 45 de minute a fost lipsit de energie, recunoscând că echipa sa a câștigat norocos.
„În prima repriză am văzut puțină energie, poate am fost puțin surprinși de apărarea lor, am fost lenți. Mă gândeam în prima repriză la meciul Catania - Inter 3-1, când intri pe teren și crezi că poți să faci sau să exprimi ceea ce nu ești. Astăzi am fost puțin norocoși că am obținut victoria, nu știu dacă atârnă mai mult asta sau faptul că am crezut în ea. Am fost puțin norocoși”, a spus Cristi Chivu, potrivit TMW.
Pentru Inter urmează derby-ul cu AC Milan, iar Cristi Chivu le-a cerut jucătorilor să își regăsească concentrarea. „Trebuie să ne regăsim energia mentală, mă refer la câțiva băieți pe care astăzi i-am schimbat la pauză. Dacă aș fi putut, aș fi schimbat toată echipa”, a zis antrenorul român.
Deși Inter înregistrează cel mai bun start de sezon de când a fost implementat sistemul cu trei puncte, Chivu consideră că echipa sa mai are multe lucruri de pus la punct. „Nu este ușor să ai această implicare, mai ales când vii după un an în care ai câștigat câteva trofee. Lucrăm pentru a rămâne cu picioarele pe pământ și pentru a avea determinarea necesară. Lucrez cu un grup foarte implicat, care nu încetează să muncească, să creadă și să dea zilnic tot ce are. Putem progresa din toate punctele de vedere și trebuie să o facem. Ceea ce am realizat anul trecut nu mai contează acum”, a încheiat Cristi Chivu.